Самая скучная новость на свете – это когда в российских СМИ пишут, что очередной иностранный государственный деятель выступил с очередным русофобским заявлением. Обычно это значит, что какой-нибудь западный политик подверг сомнению (часто действительно очень спорную) советскую точку зрения на какие-нибудь исторические события, или раскритиковал политику Владимира Путина, или сказал еще что-нибудь, что по какой-то причине возмущает российских официальных лиц, но все же не дотягивает до чего-то такого, что может действительно оскорбить Россию и ее граждан, и что можно истолковать как русофобию. Но иногда, что называется, и палка стреляет. Праздничная речь киргизского президента Алмазбека Атамбаева – это по каким угодно меркам текст настолько феерический, что первая реакция на него – перепроверить, не пародия ли это. Вторая, – когда выясняется, что это не пародия – схватиться за голову и закричать: «Что он несет, что он вообще себе позволяет!». И хотя понятно, что Киргизия – не та страна, по поводу которой российский МИД будет выпускать ноты с обвинениями в русофобии, перед нами действительно беспрецедентный демарш.

Поначалу это даже комично – ну да, это и есть настоящий русский мир, в котором киргизский президент все равно остается прежде всего российским телезрителем, причем телезрителем такого рода, который любит разговаривать с телевизором, и это действительно смешно – когда во время торжественного церемониала у Вечного огня глава государства начинает подробно пересказывать российские медиа, цитировать Михаила Веллера (которому в России, чтобы попасть в новости, приходит устраивать скандал с бросанием посуды в студии радио – иначе на него никто не обратит внимания), восхищаться Владимиром Соловьевым и ругать Константина Затулина. Атамбаев, пересказывающий у Вечного огня шоу Соловьева, – это отдельный анекдот. А дальше начинается хамство, хамство тоже поначалу смешное, когда президент (советский инженер-экономист по образованию) включает филолога и рассказывает, что слова «Сибирь», «Байкал» и «Енисей» – киргизские (киргизский язык относится к тюркской группе наряду с множеством других, в том числе более распространенных, чем киргизский, языков, и считать любое тюркское слово киргизским – заведомое преувеличение), а Россия –прародина киргизов. Атамбаев перечисляет россиян, имеющих, по его мнению, алтайское (для него это то же самое, что киргизское) происхождение – Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов, Шойгу, Нарышкин, Кара-Мурза, дальше обзывает Веллера и Затулина выходцами «из пустынь Палестины или из лесов Европы» и переходит к несмешному – к недавнему петербургскому теракту, исполнителем которого следствие считает этнического узбека родом из киргизского Оша Акбарджона Джалилова.