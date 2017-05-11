Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к трем с половиной годам условно с испытательным сроком три года. Трансляцию из зала суда ведет «Радио Свобода».

Блогера признали виновным в возбуждении ненависти, нарушении прав на свободу вероисповедания и незаконном обороте специальных технических средств.

С Соколовского возьмут подписку о невыезде. Ему вернут изъятые при обысках вещи: камеру, ноутбук, носители информации, а также свитер с надписью «Мразь» и наклейку с этим же словом. Блогер должен удалить оскорбительные, по мнению суда, ролики, а также в течение испытательного срока не совершать административных правонарушений.

Как сказала судья Евгения Шопоняк, одним действием Соколовский нарушил несколько статей, ни одна из которых в полной мере не описывает содеянного. В его деле, по словам судьи, «имеет место идеальная совокупность преступлений».

Срок 3,5 года просила прокуратура, которая настаивала на реальном сроке, поскольку, как считает обвинение, «условный срок лишь породит ощущение безнаказанности». Прокурор также призывала Соколовского уехать из страны, если Россия его «не устраивает».

В приговоре судья цитировала выводы экспертизы, которая анализировала видеоролики, записанные блогером.

https://twitter.com/leonidvolkov/status/862555227953786880

Как следует из приговора, в роликах на личном канале на Youtube Соколовский высказывал только свое мнение, а если представлял точку зрения оппонента, то она была выдернута из контекста.

В своих видеороликах блогер представлял верующих как «больных, идиотов, не дружащих с головой», цитировала Шопоняк выводы экспертизы. При этом суд усомнился в выводах экспертов со стороны защиты Соколовского. По словам судьи, их заключение было «необъективным и неполным».

Соколовского арестовали в сентябре 2016 года после публикации видеозаписи, на которой он ловит покемонов через приложение Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

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Этот ролик блогер записал после того, как услышал на одном из телеканалов о якобы уголовной ответственности за ловлю покемонов в церкви.

При обыске у Соколовского обнаружили «шпионскую» ручку, после чего на него завели дело о незаконном обороте специальных технических средств. Свою вину блогер не признает.

В приговоре упоминается 9 преступлений по статье 282 УК РФ, как объявила судья, блогер «действовал с умыслом». Судья подчеркнула, что утверждения, будто Соколовского судят «за компьютерную игру» и «за ловлю покемонов в храме» умалчивают «о другой стороне его преступления», которым он якобы нарушил свободу совести и свободы вероисповедания.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной не стал комментировать приговор Соколовскому, передает «Интерфакс». Позицию гособвинения по этому делу Куренной назвал «взвешенной».

Адвокат блогера Алексей Бушмаков заявил, что защита будет обжаловать приговор вплоть до Страсбургского суда, добавляет агентство. По словам Бушмакова, защита считает приговор необоснованным и незаконным.