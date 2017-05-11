Роскомнадзор зарегистрировал блог Opera Software AS в реестре организаторов распространения информации. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Как напоминает проект, это значит, что компания будет обязана хранить данные пользователей и предоставлять их по требованию спецслужб.

Roem.ru подчеркивает, что речь идет только о площадках на blogs.opera.com. В реестре, пишет издание, нет браузера Opera или других браузеров.

Также в реестр попали видеохостинг Vimeo и мессенджер Snaappy, добавляет «Роскомсвобода».

Vc.ru указывает, что в правилах об охране персональных данных Opera есть предупреждение о возможности передачи данных пользователей властям в соответствии с законами тех или иных государств. Например, по решению суда.

С 1 июля 2018 года в России должен вступить в силу закон, по которому компании, включенные в реестр, обязаны будут передавать пользовательские данные по запросу силовых структур. Если они этого не сделают, их работу в России ограничат. Такие нормы содержатся в пакете «антитеррористических» законов Ирины Яровой.