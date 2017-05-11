Экс-глава «Роснано» Леонид Меламед, которого обвиняют в растрате 220 млн рублей корпорации, освобожден из-под домашнего ареста. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и РБК.

Также освободили бывшего финансового директора «Роснано» Святослава Понурова.

«Накануне истек срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова – под стражей, в связи с чем они были освобождены», – пояснил собеседник ТАСС.

Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова, уточнил источник агентства. Заключение возвращено следователю для устранения нарушений.

Меламед находился под домашним арестом с июля 2015 года. По версии следствия, Меламед во время работы в «Роснано» заключил с компанией «Алемар» контракт на оказание консультационных услуг. При этом Меламед был совладельцем «Алемара». Как полагают в СК, с помощью контракта он незаконно перечислил себе 220 млн рублей.