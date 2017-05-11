Россиянин Евгений Никулин, которого задержали в Чехии по подозрению в хакерских атаках в США, рассказал, что ему предлагали признаться во взломе почты Хиллари Клинтон.

Об этом он сообщил в письме, переданном через адвоката изданию «Настоящее время».

В нем Никулин говорит о допросах в ноябре 2016 года и в феврале 2017-го. По его словам, два человека, которых он называет «Агент» и «Миллер», предлагали ему признать вину во взломе почты Клинтон «для Трампа по приказу Путина».

В обмен на это россиянину якобы обещали экстрадицию в США, снятие всех обвинений, а также «квартиру и деньги, американское гражданство».

«Я отказался, вскоре “допрос” был окончен, Агент сказал, что они еще придут», – цитирует «Настоящее время» письмо Никулина.

В ФБР не прокомментировали письмо Евгения Никулина и перенаправили запрос в Минюст США. Представитель ведомства сказал изданию, что у него «нет комментариев».

Никулина задержали в Праге осенью 2016 года по запросу США, где его обвиняют во взломах, причинивших ущерб компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012–2013 годах.