Дома, которые будут строиться на месте хрущевок, будут иметь от шести до 14 этажей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает агентство «Москва».

«Это не какие-то небоскребы, это дома от шести до 14 этажей, то есть такая среднего уровня застройка, с той плотностью, которая сегодня предусмотрена генеральным планом», – заявил он.

Стоимость нового жилья будет примерно на 20% выше цен на пятиэтажки, заверил Собянин. Он также повторил, что «временных квартир» предоставляться не будет, а жителей хрущевок сразу будут переселять в новое жилье.

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2 мая столичная мэрия опубликовала список домов под снос. В их число вошли 4,5 тысячи пятиэтажек, голосования по ним пройдет с 15 мая по 15 июня. В число домов под снос вошли и здания меньшей этажности, построенные в начале ХХ века. Собянин заявил, что это объясняется их «безобразным состоянием».

Мэр сообщал ранее, что жители хрущевок получат квартиры в тех же районах, где были расположены пятиэтажки.