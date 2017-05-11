Минобороны подало иск на 4,96 млрд рублей к частному оборонному концерну РТИ, который входит в АФК «Система». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

Ведомство подало иск 4 мая. Причины и детали дела на сайте суда не указаны.

РТИ занимается созданием информационных средств воздушно-космической обороны наземного базирования и контролирует эксплуатацию средств ракетно-космической обороны. В частности, он участвует в работе системы предупреждения о ракетном нападении.

2 мая иск к «Системе» подали «Роснефть» и «Башнефть». Сумма требований компаний – 106 млрд рублей. Иск касался управления «Башнефтью» АФК «Системой». Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя иск, заявил, что «речь идет об организационно-финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму».

После подачи жалоба акции «Системы» упали более чем на 35%. Bloomberg утверждало, что иск к «Системе» связан с борьбой главы «Роснефти» Игоря Сечина с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Глава АФК «Система» Владимир Евтушенков – соратник Медведева.