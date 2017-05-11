Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима для Украины. Об этом сообщает УНИАН.
От виз освободят владельцев биометрических паспортов, которые будут находиться в Европе не более 90 дней за полгода. Для работы в странах Евросоюза граждане Украины должны будут получать визу.
Ожидается, что документ подпишут 17 мая, он вступит в силу спустя 20 дней.
В феврале Совет ЕС одобрил механизм приостановки безвизового режима для жителей третьих стран. Ввести безвизовый режим для жителей Украины в апреле 2016 года предложила Еврокомиссия.
Заметка дополняется.
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