Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима для Украины. Об этом сообщает УНИАН.

От виз освободят владельцев биометрических паспортов, которые будут находиться в Европе не более 90 дней за полгода. Для работы в странах Евросоюза граждане Украины должны будут получать визу.

Ожидается, что документ подпишут 17 мая, он вступит в силу спустя 20 дней.

В феврале Совет ЕС одобрил механизм приостановки безвизового режима для жителей третьих стран. Ввести безвизовый режим для жителей Украины в апреле 2016 года предложила Еврокомиссия.

Заметка дополняется.