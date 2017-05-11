Троим фигурантам дела о теракте в петербургском метро предъявили обвинение по статье о терроризме.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.
Заметка дополняется.
Троим фигурантам дела о теракте в петербургском метро предъявили обвинение по статье о терроризме.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.
Заметка дополняется.
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