Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский сегодня был приговорен к трем с половиной года условного заключения. Внимание на Соколовского правоохранительные органы обратили после того, как он опубликовал видеоролик, где ловит покемонов в церкви в Екатеринбурге. Причиной для судебного разбирательства, однако, стал не только этот факт.
Соколовского признали виновным по трем статьям: возбуждение ненависти (ч. 1 ст. 282 УК), нарушение прав на свободу вероисповедания (ст. 148) и незаконный оборот специальных технических средств (ст. 138.1). Обвинение основывалось на экспертизах, которые проводились по видеороликам, опубликованным на Youtube. Всего, включая видео с покемонами в церкви, следователи проанализировали девять роликов.
Мы разобрались, чем конкретно Соколовский заработал приговор, и попросили юриста объяснить, как строятся такие уголовные дела, и как не стать их фигурантом.
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