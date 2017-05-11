Повседневные расходы россиян в апреле оказались самыми низкими за последние пять лет. К такому выводу пришел исследовательский холдинг «Ромир».

Обычные траты снизились в апреле на 6,5% по сравнению с мартом и на 4,9% год к году. С учетом инфляции повседневные расходы по сравнению с апрелем прошлого года упали на 9%.

«Традиционно в апреле наблюдает некоторое снижение потребительской активности – праздничные месяцы прошли, в апреле обычно проходит Великий Пост. Однако такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось никогда в предыдущие годы. Даже в кризисном 2015 году падение повседневных трат составило 5,8%, что все же ниже сокращения расходов в апреле текущего года», – говорится в отчете «Ромира».

Как добавили исследователи, «общее сокращение расходов при неизменном среднем чеке говорит о том, что россияне вернулись в режим экономии».

В «Ромире» уточнили, что расходы сократились во всех регионах и типах городов. К примеру, в Северо-Западном и Южном федеральных округах падение этого показателя составило 11,9% и 16,6% соответственно, в центральной части РФ – 4,7%.

Представители крупных ритейлеров сказали «Ведомостям», что не заметили «перелома» в настроениях клиентов. В «Перекрестке» сообщили об увеличении числа покупок и «осторожном» росте среднего чека.

Представитель «Дикси» указал, что большинство клиентов по-прежнему воздерживаются от спонтанных покупок и выбирают товары по промоакциям. Как заметил представитель «Ленты», покупатели, которые иногда приобретают более дорогие товары, делают меньше покупок и реже ходят в магазины.