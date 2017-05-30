Городской суд Праги принял решение об экстрадиции россиянина Евгения Никулина, обвиняемого во взломе серверов LinkedIn, Dropbox и Formspring. Об этом сообщает Reuters.

Экстрадиции Никулина добиваются Россия и США. Решение после рассмотрения апелляции на возможность выдачи в США будет принимать министр юстиции Роберт Пеликан.

Выездное заседание суда проходило в тюрьме Панкрац, где содержат Никулина. Как ранее отмечало Associated Press, решение провести слушания в тюрьме было принято из соображений безопасности. Агентство подчеркивало, что такие меры принимаются довольно редко.

Предыдущее заседание состоялось 11 мая, его прервали сразу после начала. Адвокаты Никулина заявили, что он не получал решения о возможной экстрадиции на русском языке. Защитники также сообщили, что их клиента официально не уведомляли о возможной экстрадиции в США. В итоге судья постановил перенести слушание на 30 мая.

Ранее Никулин рассказал, что ему предлагали признаться во взломе почты Хиллари Клинтон. Через своего адвоката он передал письмо «Настоящему времени», в котором сообщил о допросах в ноябре 2016 года и в феврале 2017-го.

По словам молодого человека, с ним говорили «Агент» и «Миллер», они предлагали признать вину во взломе почты Клинтон «для Трампа по приказу Путина» в обмен на экстрадицию в США, снятие всех обвинений, а также «квартиру и деньги, американское гражданство».

Американский Минюст обвиняет Никулина во взломах, причинивших ущерб компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012–13 годах. По версии ведомства, россиянин получил доступ к компьютерам этих компаний, после чего причинил устройствам ущерб «путем передачи программы, информации, кода или команды».

В России молодого человека обвиняют краже денег со счета WebMoney. По данным The Insider, преступление произошло в 2009 году, однако ордер на арест россиянина был выдан в ноябре 2016 года.

Никулина задержали в Праге в октябре 2016 года в одной из гостиниц города при содействии полиции и ФБР.

Как писало «Настоящее время», в России молодой человек стал известен благодаря своему аккаунту в инстаграме. На фотографиях он демонстрировал дорогие машины, одежду и рассказывал о путешествиях.