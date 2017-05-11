«Роснефть» пригрозила Essar снизить сумму сделки по приобретению 49% компании, если индийская сторона будет затягивать вопрос с долгами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников.
Как уточняет агентство, продажу Essar должны одобрить шесть кредиторов индийской фирмы, в том числе госбанки. Всего на них приходится $500 млн долга Essar.
Один из собеседников Reuters назвал отношения между Essar и «Роснефтью» напряженными из-за ситуации с долгами.
Сделку с «Роснефтью» переносили уже несколько раз, напоминает Reuters. Вице-президент российской компании Павел Федоров 10 мая сказал, что покупку намерены завершить в июне, ранее назывался март.
The Economic Times в марте сообщала об отказе одного из крупных кредиторов Essar, компании Life Insurance Corp одобрить сделку с «Роснефтью», пока индийская фирма не выполнит свои долговые обязательства.
Представитель Essar сказал Reuters, что стороны работают над получением разрешений, не упомянув при этом о кредиторах. Представители кредиторов не ответили на официальные запросы агентства.
«Роснефть», как сказал один из собеседников агентства, надеялась закрыть сделку с Essar в июне на Петербургском экономическом форуме. Но теперь, уточнил источник, «эти надежды увядают».
«Роснефть» объявила о покупке нефтеперерабатывающих, инфраструктурных и распределительных активов индийской Essar Oil Limited в октябре 2016 года. Сумма сделки составит почти $13 млрд.
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