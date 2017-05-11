Помощник президента России Владислав Сурков управляет самопровозглашенными Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой через своих помощников. Об этом Reuters рассказали три бывших лидера сепаратистов.

«Любой звонок из Москвы рассматривался как звонок бога и немедленно исполнялся», – рассказал один из сепаратистов Алексей Александров.

Сурков играл ключевую роль в назначении Александра Захарченко главой ДНР. Это якобы произошло почти сразу после его встречи с Сурковым в Кремле. Захарченко рассматривался Москвой как человек, которым легко управлять, утверждают собеседники агентства.

Все работающие с сепаратистами помощники Суркова называли себя другими именами, однако они постоянно подчеркивали, что они связаны с помощником президента. Собеседники агентства также заявили, что Сурков регулярно проводил встречи с представителями ДНР и ЛНР.

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Всех тех, кто изначально находился у власти в Донбассе, постепенно отстранили под угрозами смерти и задержаний, рассказали опрошенные агентством сепаратисты.

В октябре 2016 года хакеры опубликовали переписку, которая якобы принадлежит Владиславу Суркову. В ней, в частности, был «план дестабилизации ситуации на востоке Украины», а также кандидатуры на руководящие посты в Донецке и Луганске. В Кремле заявили, что переписка не может принадлежать Суркову, так как тот не пользуется почтой.