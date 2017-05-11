9 мая турецкий суд признал британца Эйна Дэвиса виновным по статье терроризм и приговорил бывшего участника террористической ячейки, ответственной за конвоирование иностранных пленников в Сирии, к семи с половиной годам тюрьмы.

Эйн Дэвис являлся членом террористической группировки The Beatles, действующей на территории Сирии, состоявшей из выходцев из Великобритании. Группировка получила свое название благодаря британскому акценту ее членов, которые в шутку называли себя Джоном, Полом, Джорджем и Ринго в честь легендарной ливерпульской четверки.

Эйн Дэвис, он же «Пол» до вступления в ряды боевиков ИГИЛ занимался продажей наркотиков в западном Лондоне и был осужден за незаконное хранение оружия. Вскоре после освобождения принял ислам и сменил имя на Хамза, а затем отправился на Ближний Восток.