9 мая турецкий суд признал британца Эйна Дэвиса виновным по статье терроризм и приговорил бывшего участника террористической ячейки, ответственной за конвоирование иностранных пленников в Сирии, к семи с половиной годам тюрьмы.
Эйн Дэвис являлся членом террористической группировки The Beatles, действующей на территории Сирии, состоявшей из выходцев из Великобритании. Группировка получила свое название благодаря британскому акценту ее членов, которые в шутку называли себя Джоном, Полом, Джорджем и Ринго в честь легендарной ливерпульской четверки.
Эйн Дэвис, он же «Пол» до вступления в ряды боевиков ИГИЛ занимался продажей наркотиков в западном Лондоне и был осужден за незаконное хранение оружия. Вскоре после освобождения принял ислам и сменил имя на Хамза, а затем отправился на Ближний Восток.
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