Верховный суд на три месяца приостановил деятельность партии «Демократический выбор» из-за нарушений, связанных с отчетностью. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление в ВС отправил Минюст. Как указало министерство, партия ни разу с момента регистрации не представила необходимые отчеты о численности, а также о количестве отделений, участии в выборах.

Представитель «Демократического выбора» в суде просил увеличить срок приостановки деятельности партии до полугода. По его словам, партия рассматривает эту меру «как возможность сосредоточиться на проведении необходимых мероприятий, чтобы выполнить требования Минюста».

«Демократический выбор» зарегистрировали в 2012 году, председателем партии тогда был Владимир Милов. Политик ушел из нее в 2015 году после конфликта в партии, «Демократический выбор» затем возглавил Сергей Жаворонков.

Партия вместе с ПАРНАС и Партией прогресса Алексея Навального создала Демократическую коалицию для участия в парламентских выборах осенью 2016 года. Коалиция распалась в мае того же года.