Прокуратура запросила два года колонии для Юрия Кулия, обвиняемого в нападении на полицейского во время акции «Он нам не Димон» в Москве. Об этом сообщает «Медиазона».

Рассмотрение дела в особом порядке проходит в Тверском районном суде. Кулия обвиняют в насилии, не опасном для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Максимальный срок по этой статье – пять лет.

О том, что Кулий согласился на особый порядок рассмотрения дела и решил признать свою вину, ранее рассказал его адвокат Алексей Липцер. Он пояснил, что судья не будет рассматривать собранные доказательства вины Кулия и приглашать свидетелей, приговор вынесут в тот же день. При этом назначенное наказание не может превышать двух третей от максимально возможного по статье, добавил адвокат.

«Это решение моего подзащитного. Я ему разъяснил правовые последствия. Но он считает, что, признав вину, он сможет освободиться раньше, а если будет настаивать на невиновности, то ему судья даст большее наказание», – говорил Липцер.

При особом порядке рассмотрения дела обвиняемый не может обжаловать приговор в части фактических обстоятельств дела, то есть нельзя доказывать, что преступление не было совершено.

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10 мая Мосгорсуд отклонил апелляцию Кулия на арест. Прокурор и защита обвиняемого просили перевести его из СИЗО под домашний арест. Сам Кулий отмечал, что не собирается скрываться от суда, так как ему «надо учиться, работать». Расследование уголовного дела в отношении Кулия завершилось 26 апреля.

Как рассказывал Липцер, во время протестной акции 26 марта его подзащитный не нападал на полицейского, а пытался разнять омоновца и пожилого человека, которого задерживали. Между тем омоновец утверждает, что Кулий «схватил его за руку и тем самым причинил ему боль». При этом, по словам адвоката, никаких травм у полицейского нет.

Показания против Кулия дал член движения SERB Александр Петрунько, которого опознали на видео нападения с зеленкой на оппозиционера Алексея Навального. Активист уточнял, что Кулий «пытался затащить полицейского в толпу» и кричал «давайте, хватайте его».

О том, что полиция задержала четверых обвиняемых по делу о митинге «Он нам не Димон», стало известно 13 апреля. Среди задержанных помимо Кулия оказались Александр Шпаков, Станислав Зимовец и Андрей Косых. Уголовное дело возбудили по статьям о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти.

Митинги против коррупции «Он нам не Димон» прошли 26 марта почти в сотне российских городов, в большинстве случаев они закончились массовыми задержаниями. Самая крупная акция прошла Москве, в результате полиция задержала около тысячи человек.