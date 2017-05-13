На леднике Туэйтса в Антарктиде за всю историю побывали 28 человек. Один из них – Кнут Кристиансон, гляциолог из Вашингтонсокго университета, и его миссия – предсказать возможную грядущую катастрофу. Половина земного населения с триллионами долларов недвижимости живут в пределах 80 км от побережий океанов. Климатологи каждый год отчитываются о постепенном таянии льдов и предупреждают о росте уровня мирового океана.

С медленным подъемом воды можно было бы справиться – построить дамбы, переселить людей. Однако это лишь один из возможных сценариев. Не исключен и совсем другой – что уровень мирового океана вырастет очень резко, и человечество просто не успеет к этому подготовиться. Если такой климатический апокалипсис случится, вероятнее всего, он начнется именно с ледника Туэйтса. Как это может произойти, какие последствия нас ждут и почему долгое время мы недооценивали угрозу Антарктиды, рассказывает журнал RollingStone.

Некоторые части ледника Туэйтса двигаются со скоростью до 11 метров в день. Этот гигантский ледник площадью порядка 120 тысяч квадратных километров, спускающийся к морю Амундсена, – один из крупнейших и одновременно самых опасных на планете. В последние годы его можно считать знаменитостью: по словам гляциологов, это ключевой объект, который представляет самую прямую угрозу береговой линии всей планеты, и изучать его надо срочно.

Ученые называют его порогом, после падения которого вся система льдов Западной Антарктиды потеряет равновесие. Катастрофа не произойдет за ночь или за месяц, но может случиться уже в ближайшие десятилетия (в более ранних прогнозах фигурировали несколько столетий), потому что Туэйтс больше похож не на тающий в жару кубик льда, а на карточный домик: если лишить его стабильности, он рухнет быстро и целиком.