Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокурор запросил для нее 10 лет колонии общего режима. Маркус ранее признала вину в хищениях.

Лариса Маркус находится в СИЗО с декабря 2015 года. Она и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются в мошенничестве и растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 и часть 4 статьи 160 УК РФ). Еще один фигурант дела – брат Маркус и фактический руководитель Внешпромбанка Георгий Беджамов. Он объявлен в международный розыск.

Глушакову приговорили к четырем годам лишения свободы.

По версии следствия, они оформляли невозвратные кредиты, списывали деньги со счетов вкладчиков без их ведома и выдавали кредиты фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. Ущерб от их действий оценили в 114 млрд рублей.

Лицензию Внешпромбанка отозвали в январе 2016 года, после этого банк признали банкротом. «Дыра» в капитале финансовой организации составила 210 млрд рублей. До этого он входил в топ-50 крупнейших российских банков.