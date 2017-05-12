Каждые большие выборы в Европе и Америке проходят теперь под знаком популизма. Всякий раз публика напряженно ждет, удастся ли респектабельным западным политикам отстоять свои позиции, или же очередной бастион либеральной демократии падет под натиском популистов. В слове «популизм» кристаллизовалась тревога в отношении политических изменений, которые произошли в западных демократиях за прошедший год: Трамп, Brexit, подъем радикальных правых и радикальных левых в Европе.

К политикам-популистам нередко причисляют и Владимира Путина. Иногда кажется даже, что Путин стал первым, кто обнаружил в современных либерально-демократических режимах брешь: можно обладать широкой народной поддержкой и в то же время безнаказанно действовать авторитарно, раздавая пустые обещания и используя политическую недальновидность и безответственность масс. Согласно этой теории, новое поколение популистов просто пытается воспользоваться рецептом Путина, чтобы подорвать основы западной демократии. Испуганные аналитики говорят о популизме как символе уязвимости Запада, обратной стороне демократии, из-за которой она может пасть от рук собственных недалеких граждан.