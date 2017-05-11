ФСБ задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о «гражданине одной из среднеазиатских республик Эрматове М.Б». Его заподозрили в незаконном обороте взрывчатки.

Ранее о Мухаммадюсупе Эрматове, разыскиваемом по делу о теракте, писали «Фонтанка» и «Газета.Ru». Родственники Эрматова рассказали «Фонтанке», что накануне массовых задержаний по делу о теракте Мухаммадюсуп поехал на работу и пропал, причем автомобиль остался у дома. Эрматов жил в одной квартире с еще шестью людьми, которых силовики проверяли на связь с терактом. Младший брат Эрматова Ибрагим работал в одном суши-баре с предполагаемым исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым.

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11 мая СК предъявил обвинение троим обвиняемым по делу о теракте, включая Ибрагима Эрматова. Всего по делу проходят 11 человек.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Погибли 15 человек, включая предполагаемого смертника Джалилова.

ФСБ утверждала, что установила заказчика, не называя его имени. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Батальон имама Шамиля».