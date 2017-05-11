Белый дом США обвинил Россию в обмане из-за публикации снимков встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. Об этом американские чиновники заявили CNN.

В США не ожидали, что МИД разрешит российскому агентству опубликовать снимки встречи Трампа и Лаврова. На встрече присутствовали журналист агентства ТАСС и представитель Белого дома.

«В этом проблема с русскими – они лгут», – заявил собеседник телеканала.

Фотографии встречи опубликовал ТАСС, а также они появились в англоязычном твиттере российского МИД. Американские издания, в частности ABC, были возмущены тем, что доступ предоставили только российским журналистам, а им нет.

В Белом доме пояснили, что они никогда не публикуют снимки встречи президента с иностранными чиновниками более низкого уровня.

Журналист ТАСС выполнял функцию личного фотографа Лаврова и это было оговорено с американской стороной при обсуждении встречи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что фотографии были также в свободном доступе размещены на сайте МИД. «Речь идет о съемке начала переговоров – протокольной фотографии», – подчеркнула она.