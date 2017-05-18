Тверской районный суд Москвы приговорил участника акции «Он нам не Димон», актера Юрия Кулия, обвиняемого в нападении на полицейского, к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает «Медиазона».

Прокуратура просила для него два года колонии. Дело Кулия рассматривалось в особом порядке, без изучения доказательств и опроса свидетелей. На особый порядок согласился сам подсудимый, он решил признать свою вину, несмотря на возражения адвоката.

После объявления приговора актер пояснил, что признал вину, рассчитывая на условный срок.

Кулия обвиняли в насилии, не опасном для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Максимальный срок по этой статье – пять лет.

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10 мая Мосгорсуд отклонил апелляцию Кулия на арест. Прокурор и защита обвиняемого просили перевести его под домашний арест. Сам актер отмечал, что не собирается скрываться о суда, так как ему «надо учиться, работать».

Как рассказывал адвокат актера Алексей Липцер, во время протестной акции 26 апреля его подзащитный не нападал на полицейского, а пытался разнять омоновца и пожилого человека, которого задерживали. Полицейский заявил, что Кулий причинил ему «физическую боль». При этом, по словам Липцера, никаких травм у омоновца не зафиксировали.

Показания против него, в числе прочих, дал член движения SERB Александр Петрунько. Активиста ранее опознали на видео нападения с зеленкой на политика Алексея Навального. Он также известен как «человек с банкой мочи» на выставке Джока Стерджеса.

После протестной акции 26 марта полиция задержала Юрия Кулия, Александра Шпакова, Станислава Зимовца и Андрея Косых. Шпакова взяли под стражу 28 марта, Зимовца – 1 апреля, Юрия Кулия – 6 апреля, Косых арестовали 13 апреля. Задержанные стали фигурантами дела о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти.