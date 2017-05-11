Генпрокурор Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня вернуть в СК уголовное дело в отношении бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как добавляет агентство, дело отправили в суд. Решение было принято «после дополнительного изучения» материалов.

Меламеда, которого обвиняют в растрате 220 млн рублей, 11 мая отпустили из-под домашнего ареста, поскольку срок предельного содержания истек, а обвинительное заключение по его делу не утвердили.

Также из-под домашнего ареста освободили бывшего финансового директора «Роснано» Святослава Понурова, который тоже проходит по делу о растрате.

Меламед находился под домашним арестом с июля 2015 года. По версии следствия, Меламед, будучи главой «Роснано», заключил контракт с компанией «Алемар». При этом Меламед был совладельцем этой фирмы, и с помощью этого контракта незаконно перечислил себе 220 млн рублей.