На прошлой неделе производитель питательного порошка Soylent закрыл второй раунд инвестиций, собрав $50 млн. Основным инвестором выступил фонд GV – бывшая Google Ventures. Инвесторов не смутило даже то, что за последний год Soylent пережила два отзыва продуктов: сначала новый батончик компании стал вызывать у клиентов рвоту и диарею (в этом оказался виноват недобросовестный поставщик ингредиентов), а потом в порошке, который значился как безмолочный, нашли молоко. Всего за свою историю с 2013 года Soylent привлекла $74,5 млн инвестиций.

В 2013 году основатель Soylent Роб Райнхарт собрал первые $3 млн на краудфандинговой платформе. «Еда будущего», в виде порошка, который позволит людям не тратить время на готовку, был назван в честь такого же продукта из фантастической повести о перенаселенном городе, живущем на синтетической еде.

Почему на порошок из Кремниевой долины возлагают такие большие надежды и смогут ли заменители органической еды изменить наш мир?