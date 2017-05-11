Правительство одобрило законопроект о телемедицине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Согласно документу, врачи смогут дистанционно проводить консультации, консилиумы, ставить диагнозы и выписывать рецепты. Комиссия о законопроектной деятельности поддержала законопроект 10 мая. Теперь его направят для рассмотрения в Госдуму.
Документ также предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которая свяжет системы всех медицинских организаций и профильных государственных ведомств. Система позволит вести единые электронные карты пациентов и регистры лиц с определенными заболеваниями.
Как отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, благодаря единой системе, «доступ к необходимой для лечения информации будет возможен из любого медицинского учреждения».
«Не нужно будет носить с собой кипу бумаг, если, допустим, есть направление в другую поликлинику или если человек или семья переезжает в другой город», – сказал премьер.
По словам министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, положения законопроекта будут внедряться постепенно. В первую очередь, технологии телемедицины начнут использовать «в передовых пилотных субъектах, например, в Татарстане», а затем их будут вводить в остальных регионах, отметил Абызов.
Законопроект внесли в правительство в декабре 2016 года. После этого его дорабатывали и согласовывали с министерствами, в том числе с ФАС, Минфином и Минэкономизразвития.
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