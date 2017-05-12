Кевин Келли, сооснователь и главный редактор журнала Wired, в отличие от подавляющего большинства современников, достаточно отчетливо представляет себе будущее – по крайней мере, будущее технологий. Свои гипотезы о том, как человечество будет меняться под их воздействием, известный футуролог изложил в книге «Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее» (вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер»). Автор оговаривается, что имеет в виду особый тип неизбежности – результат «инерции движения происходящего технологического сдвига», «мощных приливов, сформировавших ландшафт цифровых технологий в прошедшие тридцать лет». Одна из тенденций, о которых пишет Келли, касается развития многообещающей идеи лайфлоггинга – непрерывной записи повседневной жизни людей на цифровые носители.
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