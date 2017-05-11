Минобороны РФ установило, что крушение Су-33 на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло не из-за некачественного троса аэрофинишера. Об этом рассказал представитель компании «Северсталь», выпускающей комплектующие для этой системы, передает РИА Новости.

Военное ведомство, которое проводит расследование причин крушения Су-33, подчеркнуло, что «претензий к качеству канатов нет».

Как ранее писал «Коммерсантъ», в Минобороны считали, что крушение Су-33 произошло из-за обрыва троса. Следствие рассматривало три версии причин аварии. В качестве основной версии газета назвала ошибку пилота. В Минобороны эту информацию отвергли, пояснив, что расследование продолжается, поэтому комиссия еще не делала предварительных выводов.

Следствие также предполагало, что трос мог порваться из-за производственного брака. Источник не исключал, что партия тросов не испытывалась на разрыв.

Третья версия связана с неправильной запрессовкой троса, который заменили после предыдущего инцидента на крейсере, когда в середине ноября был потерян МиГ-29К.

В декабре 2016 года истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы крейсера при заходе на посадку. Пилот успел катапультироваться.

Группа кораблей российского флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря 15 октября 2016 года и вернулась в Североморск в феврале 2017 года. Президент России Владимир Путин говорил, что поход кораблей был его личной инициативой. По подсчетам РБК, на поход кораблей из российского бюджета выделили от 7,5 млрд рублей до 10 млрд рублей.