Почти 240 лет назад, во время Войны за независимость, в США была создана группа Калпера – небольшая сеть тайных агентов, которая провела ряд успешных операций. Среди прочего группа узнала о планах британцев, собиравшихся наводнить мятежные территории фальшивыми деньгами, подорвав тем самым их экономику. Агентам удалось узнать даже о том, что англичане раздобыли бумагу, на которой печатали континентальные доллары – банкноты, выпускавшиеся Континентальным конгрессом. Когда об этом стало известно, Конгресс отозвал их из обращения, выпустив деньги нового образца.
Группу создал Джордж Вашингтон, командующий армией ополчецев и будущий президент США. Имена его подчиненных известны – за исключением одного. Это женщина, которую до сих пор называют только по оперативному псевдониму «Агент 355».
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