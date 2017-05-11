Политик Алексей Навальный для того, чтобы получить заграничный паспорт, обращался к главе Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову, а также к руководителю Администрации президента России Антону Вайно. Об этом оппозиционер рассказал в эфире «Навальный Live», сообщает «Дождь».

По его словам, он написал письмо Федотову, в котором сообщил, что ему необходим загранпаспорт, чтобы поехать на лечение. Глава СПЧ порекомендовал Навальному обратиться с этой же просьбой к Вайно.

«Не знаю, что они там делали внутри. Но параллельно с этим я пошел в обычный МФЦ района Южнопортовый, сдал все документы, после чего на следующий день мне позвонили из этого МФЦ и сказали приходить забирать загранпаспорт», – сказал политик.

В начале мая Навальному выдали загранпаспорт для поездки в зарубежную клинику для лечения глаза, так как 27 апреля на оппозиционера напали возле офиса Фонда борьбы с коррупцией. Политику плеснули зеленкой в лицо, врачи отмечали, зеленка была с чем-то смешана. Навальный получил химический ожог правого глаза, зрение сохранилось на 15%.

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Для лечения глаза политик улетел в Барселону, 8 мая ему сделали операцию.

Навальный обвинил в причастности к нападению Администрацию президента. Телеканала РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения. После этого активист прокремлевского движения SERB Алексей Кулаков признался, что это видео снял он.

В московской прокуратуре заявили, что 29 апреля из-за нападения на оппозиционера возбудили дело по статье 116 УК РФ (побои). Навальный выразил надежду, что статью изменят на «более тяжкую» – на часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).