Минэкономразвития предложило сократить финансирование программы по развитию Арктики с 209,7 млрд рублей до 50,9 млрд рублей до 2025 года. Об этом РБК рассказал участник совещания по развитию Арктической зоны.

На совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева решили отказаться от господдержки строительства атомного ледокола «Лидер» стоимостью около 80 млрд рублей, а также от финансирования проектов МВД, связанныхс обеспечением безопасности в Арктической зоне. Кроме того, из программы исключили проект строительства средств для подъема затонувших ядерных объектов и несколько природоохранных и научных проектов Минприроды.

По словам собеседника РБК, часть проектов перенесли в другие госпрограммы, некоторые предлагается финансировать из внебюджетных средств.

Как пояснил источник в МЭР, ведомство выступает куратором программы по развитию Арктики. Он добавил, что формально инициатива сократить расходы поступила от правительства, которое учло замечания Минфина, не поддержавшего проект госпрограммы.

Официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина не стала комментировать эту информацию, но отметила, что при согласовании программы замечания поступили от одного ведомства – от Минфина.

В феврале «Коммерсантъ» писал, что Минэкономразвития внесло в правительство обновленную версию госпрограммы развития Арктической зоны и предложило выделить из бюджета на развитие региона 210 млрд рублей до 2025 года.

Ведомство предлагало создать в Арктике опорные зоны, которые помогут развить транспортный потенциал Северного морского пути, и увеличить экспорт транспортных услуг. В программе также говорилось о намерении открыть в большей части зон минерально-сырьевые центры, которые представляют собой несколько месторождений, связанных общей инфраструктурой.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предлагала развивать туризм в Арктике. Она говорила, что у россиян есть интерес к Арктической зоне, но поездки туда – «дорогое удовольствие».