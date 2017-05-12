Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим с Европейским союзом вернул страну на ее «историческое место» в составе стран Европы. Об этом лидер Украины рассказал в интервью телеканалу «1+1», передает «Интерфакс».

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», – пояснил Порошенко.

Он добавил, что теперь между Европой и Украиной будут действовать три свободы: свобода движение товаров, капиталов и людей.

Ранее Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима для Украины. Владельцы биометрических паспортов смогут находиться в Европе без визы не более 90 дней за полгода. Для работы в странах ЕС граждане Украины должны будут получать визу.

По словам Порошенко, документ подпишут 17 мая. Посещать Европу без виз граждане Украины смогут с 11 июня.

Заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков, комментируя безвизовый режим Украины и ЕС, назвал его «морковка на веревочке», которая «просто чуть-чуть облегчает существующую систему».