Брекзит способен вывести на новый уровень проблему разделенной Ирландии. Для зеленого острова уже рисуются разные варианты будущего – от единого государства в составе ЕС до вновь вспыхнувшей горячей точки на карте Европы.
29 апреля прошел саммит ЕС, в ходе которого лидеры 27 стран союза одобрили стратегию начала переговоров по выходу Великобритании из его состава. Как заявил глава Евросовета Дональд Туск, лидеры договорились вести переговоры поэтапно: «Первыми приоритетами станут гарантии нашим гражданам, финансы и вопрос о границе Ирландии».
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