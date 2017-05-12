Проект по созданию поисковой системы «Спутник» будет закрыт или переориентирован на другие задачи. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, близкие к компании.

«Как технический проект “Спутник” состоялся, но как популярный в рунете поисковик – нет», – пояснил собеседник.

По данным LiveInternet, «Спутник» занимает менее 1% поискового рынка рунета. За апрель со sputnik.ru на другие сайты перешли 100 823 пользователей. При этом у «Яндекса» и Google, подчеркнули «Ведомости», – «миллиарды переходов».

Как отметил источник газеты, «Спутник» создавался как национальный поисковик, поэтому ликвидировать его будет «неправильно». Возможно, проект переориентируют для расчета больших данных. Например, технологии, которыми располагает «Спутник», используются в инфраструктуре электронного правительства для анализа оттока аудитории.

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков подтвердил «Ведомостям» планы найти новую экономическую и рыночную модель для поисковика. Как пояснил сотрудник «Ростелекома», «Спутник» не продает рекламу в результатах поиска, как это делают крупные поисковые системы, а зарабатывает на контрактах, связанных с государственными услугами и расчетом больших данных.

Как свидетельствуют данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 году выручка «Спутника» составила 136,6 млн рублей, при этом убыток – 150,5 млн рублей.

«Ростелеком» запустил «Спутник» в мае 2014 года. В 2015 году государственый оператор выделил на развитие поисковика до 800 млн рублей.