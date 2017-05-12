В 2016 году число копий фильмов, незаконно сделанных в российских кинотеатрах, увеличилось в четыре раза по сравнению с 2015 годом. Об этом сказано в отчете Торгового представительства США (USTR), внимание на который обратил «Коммерсантъ».
Россия оказалась в списке стран с приоритетным наблюдением за защитой интеллектуальной собственности. Кроме РФ, в этот раздел вошли Китай, Индонезия, Таиланд, Индия, Алжир, Кувейт, Украина, Аргентина, Чили и Венесуэла.
При этом USTR отметило прогресс в России в обеспечении защиты интеллектуальной собственности. В докладе сказано, что в 2016 году Мосгорсуд удовлетворил более 700 соответствующих заявлений о принятии мер пресечения.
Несмотря на этого, подчеркнули авторы, в российском законодательстве не решена одна из главных проблем – не предусмотрено преследование владельцев коммерческих пиратских сайтов.
Заметка дополняется.
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