Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере свое фото с главой российского МИД Сергеем Лавровы, а также с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и призвал в миру.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/862788002594127873

Трамп рассказал, что за один день он провел встречи с Лавровым и с Климкиным.

«Давайте строить мир!», – призвал американский лидер.

Встреча президента США с главами МИД прошла 10 мая. Как рассказал Лавров, на встрече Трамп «подтвердил свой настрой» на нормализацию российско-американских отношений. В свою очередь, российский министр заявил, что Москва готова «действовать в той степени и так быстро, как это будет удобно для администрации [Трампа], которая пока еще формирует свою команду».

Кроме того, стороны обсудили Сирию, конфликт на Украине, палестино-израильский вопрос и ситуацию в Афганистане.

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