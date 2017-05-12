Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере свое фото с главой российского МИД Сергеем Лавровы, а также с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и призвал в миру.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/862788002594127873
Трамп рассказал, что за один день он провел встречи с Лавровым и с Климкиным.
«Давайте строить мир!», – призвал американский лидер.
Встреча президента США с главами МИД прошла 10 мая. Как рассказал Лавров, на встрече Трамп «подтвердил свой настрой» на нормализацию российско-американских отношений. В свою очередь, российский министр заявил, что Москва готова «действовать в той степени и так быстро, как это будет удобно для администрации [Трампа], которая пока еще формирует свою команду».
Кроме того, стороны обсудили Сирию, конфликт на Украине, палестино-израильский вопрос и ситуацию в Афганистане.
Заметка дополняется.
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