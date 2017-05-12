«Почта России» закупит смартфоны Inoi на операционной системе Sailfish Mobile OS Rus, которую разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа», связанная с основателем холдинга ЕСН Григорием Березкиным. Об этом пишут «Ведомости».

Конкурс на поставку смартфонов для почтальонов выиграл «Центр дистрибьюции», работающий под брендом VVP Group, 100%-ым владельцем компании числится Глеб Сибирцев. Сумма сделки составит 171,1 млн рублей.

«Центр дистрибьюции» – это один из партнеров компании «Иной», которая разработала смартфон Inoi. «Почта России» будет первым покупателем гаджетов в России, а для Sailfish OS сделка на поставку смартфонов для почтальонов станет первой в корпоративном сегменте.

В конкурсе также принимала участие «Открытая мобильная платформа» Березкина со смартфоном Jolla C, но контракт эта компания не выиграла.

В декабре 2016 года «Почта России» объявила конкурс на поставку 15 тысяч смартфонов. Изначально стоимость сделки оценивалась в 195 млн рублей. Среди требований к смартфонам значились OC, которая «должна быть сертифицирована ФСБ России», поддержка 3G и «полностью облегающий аппарат» защитный чехол-«бампер».

Смартфоны нужны «Почте России» для реализации проекта мобильных почтово-кассовых терминалов, через которые почтальоны смогут на дому принимать платежи за ЖКХ, оформлять страховки и оплачивать кредиты.

Как отметили «Ведомости», у Sailfish OS есть сертификат ФСБ. Кроме того, OC контролирует все функции смартфона, у нее есть встроенная криптографическая защита информации с поддержкой российских алгоритмов шифрования.

По информации «Ведомостей», Березкин планировал продать ОП «Ростелекому», а на полученные деньги купить медиахолдинг РБК. Сам бизнесмен эту информацию отверг и пояснил, что планирует «еще поработать» с Sailfish, а переговоры с «Ростелекомом» велись о сотрудничестве. Березкин также подтвердил намерение купить РБК, 28 апреля он подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу.