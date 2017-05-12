Решение британского суда, обязавшего миллиардера Фархада Ахмедова выплатить бывшей жене в рамках дела о разводе £453 млн, – это экспроприация капитала бизнесмена. Выдержки из заявления Ахмедова приводит азербайджанский портал Haqqin.

«Это возмутительное злоупотребление английской правовой системой со стороны моей бывшей жены и ее адвокатов, которые эффективно его используют с целью вымогательства. Несмотря на ее многочисленные любовные связи, я всегда заботился о моей бывшей жене, как матери моих детей, и давал ей возможность жить как королеве», – подчеркнул Ахмедов.

Как считает бизнесмен, решение суда о выплате бывшей жене около половины семейных активов – «удивительное», поскольку принято через 17 лет после развода пары в России. При этом в РФ развод состоялся «после того, как Татьяна Ахмедова призналась, что неоднократно изменяла мужу». После этого бывший муж передал Ахмедовой загородный дом стоимостью £20 млн и тратил «миллионы фунтов» в год на ее гламурный образ жизни с полным штатом домработниц, садовников и шоферов.

В заявлении Ахмедова отмечается, что бывшая супруга тайно подала новое ходатайство о разводе в Высокий суд Лондона в течение трех суток после того, как бизнесмен получил на счет деньги за продажу своей доли в «Нортгазе» более чем за $1 млрд. Сначала бывшая жена не давала заявлению ход, пытаясь заключить «полюбовное» соглашение с Ахмедовым.

О разводе Ахмедова стало известно 11 мая. Выплата, присужденная судом бывшей жене бизнесмена, стала одной из самых больших в Великобритании. По оценкам журнала Forbes, состояние Ахмедова составляет $1,3 млрд.