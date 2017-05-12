Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Соответствующее ходатайство поступило в суд утром 12 мая, заявил ранее адвокат Юревича Игорь Трунов. Сам Юревич отказался комментировать свой возможный арест независимо от решения суда, передавало РИА Новости.

5 мая Следственный комитет объявил, что Юревич объявлен в международный розыск. Следователи пояснили, что он «неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос».

В свою очередь, Трунов пояснял, что Юревич не может прилететь на допрос, так как проходит лечение за границей. 12 мая помощница экс-губернатора Юлия Бобылева подтвердила, что лечение Юревича в лондонской клинике должно продлиться до 6 июня.

Юревич, занимавший должность губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год, обвиняется в получении взяток от областного министра здравоохранения Виталия Тесленко на общую сумму 26 млн рублей. Также Юревича обвиняют в подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева к клевете на председателя Челябинского областного суда. Свою вину Юревич отрицает.