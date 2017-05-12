Российский истребитель Су-30 в ходе сближения над Черным морем с американским самолетом-разведчиком 9 мая выполнил «маневр приветствия». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ; пресс-релиз поступил в Republic 12 мая.

«После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р8А “Посейдон”. Российский истребитель выполнил маневр “приветствия” американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией», – пояснили в министерстве.

По данным Минобороны, после выполнения задания Су-30 вернулся на базу. Инцидент произошел 9 мая около 12:00 мск.

Ранее NBC News со ссылкой на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце передавал, что российский истребитель сблизился с американским самолетом на расстояние примерно шести метров. Речь при этом шла о Су-27; пилот ВМС США оценил действия экипажей обоих самолетов как профессиональные и не представляющие взаимной угрозы.

Осенью прошлого года The Washington Post писала, что российские пилоты издеваются над летчиками НАТО, летающими над Балтикой. Сообщалось, что самолеты РФ сближаются с самолетами НАТО на расстояние до девяти метров, и в некоторых случаях «русские пилоты» показывали летчикам НАТО средний палец.