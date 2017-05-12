Суд отказался удовлетворить иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к министру Открытого правительства Михаилу Абызову из-за петиции за отмену «законов Яровой». Об этом сообщает ТАСС.

Юрист ФБК Иван Жданов заявил, что решение суда будет обжаловано.

До этого Пресненский суд Москвы отклонил иск ФБК к Абызову. В постановлении суда подчеркивалось, что иск принуждает экспертную рабочую группу к нормотворчеству, в то время как у них нет таких полномочий. Это означает, что «вообще невозможно заставить Абызова рассматривать инициативу», отмечали в ФБК.

В августе 2016 года на сайте «Российской общественной инициативы» было собрано 100 тысяч подписей за отмену «законов Яровой». Согласно установленной процедуре, Открытое правительство должно было до 14 октября рассмотреть петицию, но так этого и не сделало. ФБК пожаловался в суд на бездействие Открытого правительства в декабре. Абызов называл претензии фонда «неконструктивными».

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