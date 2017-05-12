К взлому почты избранного президента Франции Эммануэля Макрона причастны американские неонацисты. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на официальное расследование французских правоохранительных органов, передает EU Observer.

Как пишет издание, сайт nouveaumartel.com, где должны были появиться украденные письма, находился на том же сервере, что и сайт американских неонацистов dailystormer.com, созданный Эндрю Ауэрнхаймер, известным под псевдонимом weev.

Переписка Макрона попала на nouveaumartel.com незадолго до его победы на президентских выборах во Франции 5 мая. Архив писем был сброшен на сайт спустя два дня, после того как на имиджборде 4chan появились документы, указывающие, что у Макрона якобы есть офшорный фонд.

В 2013 году Ауэрнхаймер уже судили за киберпреступления в США. Его приговорили к 41 месяцу в федеральной тюрьме и обязался выплатить $73 тысячи штрафа. Сайт Ауэрнхаймера dailystormer.com популяризирует деятельность Натана Дамиго, другого ультраправого активиста, получившего известность после нападения на антифашиста.

О взломе электронной почты штаба Эммануэля Макрона стало известно 6 мая. В сети появилось около 9 гигабайт электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года. Команда Макрона подтвердила факт утечки.

7 мая Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции, за него проголосовали 66% избирателей. В тот же день прокуратура Парижа начала расследование по факту взлома почты.

В ночь перед вторым туром президентских выборов во Франции активисты объявили о «российском следе» в переписке штаба. В ней обнаружили упоминание российской компании «Эврика», которая называет себя подрядчиком Минобороны. Также в метаданных документов нашлось упоминание Георгия Петровича Рошки, в фирме «Эврика» также есть сотрудник с таким именем.