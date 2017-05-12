Полиция провела обыск у координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова. Об этом в твиттере сообщил глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

https://twitter.com/leonidvolkov/status/862941381999951872

Он пояснил, что обыск проводится в связи с делом о размещении в паблике штаба отфотошопленной фотографии с монументом «Родина-мать», у которого лицо и ладонь закрашены зеленым цветом. О том, что фото удалено из паблика, Навальный сообщил еще в конце марта.

«Какой-то волонтер запостил глупую картинку, мы извинились и удалили… имеем обыск», – пояснил Волков.

Он добавил, что дело, по которому проводился обыск у Алексея Волкова, возбуждено по пункту 3 статьи 354.1 УК (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично).

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/1422296291126333

Незадолго до публикации картинки с «раскрашенным» монументом Навальному в лицо плеснули зеленкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле. В конце апреля политика облили зеленкой около московского офиса Фонда борьбы с коррупцией. В результате Навальный получил химический ожог правого глаза; в начале мая его прооперировали в клинике в Барселоне.

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В московской прокуратуре заявили, что 29 апреля из-за нападения на Навального возбудили дело по статье 116 УК РФ (побои). Сам политик выразил надежду, что статью изменят на «более тяжкую» – на часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).