Действия мужчин, напавших в 2014 году на председателя Комитета по предотвращению пыток (КППП) Игоря Каляпина, «были направлены на защиту главы Чеченской республики Кадырова Р.А.». Об этом говорится в описательной части постановления, которое еще в июле 2016 года вынес участковый уполномоченный Хамовнического отдела полиции майор Копытенков, сообщает КППП.

В комитете отметили, что ознакомиться с описательной частью постановления удалось только в марте 2017 года. Юрист КППП Сергей Бабинец, представляющий интересы Каляпина, уже обжаловал его в прокуратуре.

«Копытенков сам установил, что нападение было совершено по мотивам политической, идеологической ненависти <…>. Тем удивительнее его вывод, что в действиях нападавших отсутствует состав преступления. С таким выводом мы, конечно, согласиться не можем, поэтому обжаловали “отказное” постановление в Хамовническую прокуратуру. В ближайшее время мы ожидаем решения по нашей жалобе»,- рассказал Бабинец.

Нападение на Каляпина произошло в декабре 2014 года в Москве во время пресс-конференции «Коллективное наказание как метод борьбы с вооруженным подпольем в Чечне». Каляпина забросали яйцами. Он сразу же обратился с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела полиция отказывала уже четыре раза. Между тем, по мнению Бабинца, в ходе проверки МВД собрало достаточно данных для возбуждения дела по статье 213 УК РФ («хулиганство»).

Каляпин регулярно критикует руководителя Чечни. В марте 2016 года на Каляпина напали у гостиницы «Грозный-сити» – его обсыпали мукой и облили зеленкой. В МВД тогда также отказались возбудить дело о хулиганстве, но прокуратура Чечни признала этот отказ противоречащим УПК.