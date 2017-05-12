12 мая газета Le Monde со ссылкой на официальное расследование французских правоохранительных органов сообщила, что ко взлому почты избранного президента Франции Эммануэля Макрона причастны американские неонацисты.

По данным издания, сайт nouveaumartel.com, где должны были появиться украденные письма, находился на том же сервере, что и сайт американских неонацистов dailystormer.com, одним из создателей которого выступал Эндрю Ауэрнхаймер, известный под псевдонимом Weev. Предположительно, именно он взломал почту Макрона. Что известно о самом Ауэрнхаймере и чем прославился dailystormer.com, в материале Republic.

Эндрю Ауэрнхаймер – хакер и неонацист

Американский хакер Эндрю Ауэрнхаймер, известный под псевдонимами Weev и Escher, входит в хакерскую группировку Goatse Security, которая специализируется на выявлении недостатков в системах безопасности. Широкую известность Ауэрнхаймер получил после того, как он вместе с сообщником Дэниелом Спитлером взломал компьютерную сеть телекоммуникационного холдинга AT&T и похитил 120 тысяч электронных адресов пользователей iPad, включая высокопоставленных сотрудников пентагоновского агентства DARPA, руководящих работников NASA и других государственных ведомств США, высокопоставленных сотрудников Google, Amazon и Microsoft.