МВД России задержало сотрудников трех коммерческих банков, которые выдавали заведомо невозвратные кредиты под залог бочек с водой. Об этом сообщается на сайте министерства.

Таким образом они вывели из банков перед отзывом лицензии около 1 млрд рублей. В документах было указано, что залог – это «дорогостоящее химическое сырье».

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В отношении четверых сотрудников банков завели дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, за 2016 год из России вывели 190 млрд рублей, что в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году. ЦБ рассматривает возможность делиться банковской тайной с правоохранительными органам, чтобы помочь им расследовать дела о мошенничестве и выводе активов, рассказала она.