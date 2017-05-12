14 мая Эммануэль Макрон официально вступит в должность президента Франции. Выборы сопровождались информационной кампании со стороны России, которая сначала поставила на считавшегося фаворитом Франсуа Фийона, а после его поражения в первом туре – на Марин Ле Пен. Но избран Макрон, и теперь Кремлю придется иметь с ним дело. Позиция Москвы по этому поводу лишь на первый взгляд кажется однозначной. В действительности в России складываются одновременно несколько подходов к восприятию феномена Макрона, и каждый из них будет влиять на дальнейшие отношения с Францией.

Макрон для России стал французским воплощением сценария победы Хиллари Клинтон в США, на некоторых прокремлевских сайтах его называют «французским Обамой».