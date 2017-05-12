Показания против участника акции «Он нам не Димон» Юрия Кулия дал член организации SERB Александр Петрунько, которого опознали на видео нападения с зеленкой на оппозиционера Алексея Навального. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат обвиняемого Алексей Липцер.

«Он говорил, что видел, как Кулий взял за руку сотрудника полиции, пытался затащить его в толпу агрессивно настроенных граждан и что-то еще кричал, типа “давайте, хватайте его”», – сообщил Липцер.

При этом Петрунько не опознавал Кулия, а только описал его, отметил адвокат. К делу приобщили экспертизу, в которой утверждается, что на видео митинга запечатлен его подзащитный. Адвокат сообщил, что в деле также есть показания еще одного участника акции и пострадавшего полицейского.

Не уточняется, по собственной ли инициативе Петрунько стал свидетелем по делу.

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Кулия обвиняют в насилии, не опасном для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 138 УК РФ). Он признал свою вину. Всего по делу о митинге 26 марта задержали четырех человек.

На Навального напали 27 апреля – ему в лицо плеснули зеленкой. Оппозиционер получил химический ожог глаза. Пользователи твиттера опознали в нападавшем Александра Петрунько, «наиболее известного как человек с банкой мочи на выставке Джок Стерджес».