Администрация президента РФ передала в МВД обращение политика Алексея Навального по поводу выдачи загранпаспорта, но это не сыграло какой-либо роли в принятии решения о выдаче документа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Я могу подтвердить, что Кремль никакого отношения не имеет. Я ранее говорил, что мы не занимаемся выдачей загранпаспортов, так оно и есть», – отметил Песков.

По его словам, Администрация президента ежедневно пересылает в профильные ведомства «тысячи писем и обращений», однако отметка о регистрации заявления в Кремле «не действует».

О том, что Навальный обращался в Администрацию президента, чтобы получить заграничный паспорт, сам оппозиционер рассказал вечером 11 мая. Навальный уточнил, что сначала он написал соответствующее письмо главе Совета по правам человека Михаилу Федотову, но тот посоветовал ему обратиться к руководителю Администрации президента Антону Вайно.

«Не знаю, что они там делали внутри. Но параллельно с этим я пошел в обычный МФЦ района Южнопортовый, сдал все документы, после чего на следующий день мне позвонили из этого МФЦ и сказали приходить забирать загранпаспорт», – объяснил Навальный.

Загранпаспорт потребовался политику, чтобы выехать на лечение за границу – в конце апреля Навальному плеснули в лицо зеленкой, смешанной, по мнению врачей, с каким-то еще едким веществом, после чего он получил химический ожог правого глаза. 8 мая Навальному прооперировали глаз; ожидается, что зрение на нем восстановится в течение нескольких месяцев.

@widget type=post-embed id=82502

В конце апреля Навальный обвинил в причастности к нападению с зеленкой Администрацию президента, а также пожаловался, что в связи с нападением так и не возбудили дело. 4 мая газета «Ведомости» со ссылкой на неназванного федерального чиновника написала, что дело было возбуждено еще 29 апреля.