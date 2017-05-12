Басманный суд Москвы вернул из-за выявленных недостатков жалобу «Новой газеты» на бездействия Следственного комитета по поводу сообщений о задержаниях и убийствах геев в Чечне. Об этом РБК сообщил адвокат Андрей Сабинин.

По его словам, суд принимал решение месяц, а не пять дней, как должен был согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Суд также не уточнил, в чем заключались «недостатки» в жалобе «Новой газеты».

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Газета подала жалобу 14 апреля. Она потребовала обязать Следственный комитет возбудить уголовное дело в связи с преследованием геев в Чечне. Сабинин пояснил, что сообщения СМИ – основание для возбуждения дела ведомством, но в течение десяти дней этого не произошло.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала материалы о преследовании гомосексуалов в Чечне и «секретных тюрьмах» для геев. Пресс-секретарь главы республики отверг информацию издания и заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что чеченские правозащитники проверили адреса, указанные «Новой газетой», и не обнаружили там признаков «секретных тюрем». Она также заявила, что издание не предоставило им информации о пострадавших.

Позднее газета пожаловалась на угрозы из Чечни. В редакцию издания прислали конверт с белым порошком из республики, но экспертиза не обнаружила в нем опасных веществ.